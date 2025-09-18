Палата переставителей

Андрей Климов, занимавший должность сенатора от Прикамья в Совете Федерации 13 лет, уходит в отставку. Указом губернатора Дмитрия Махонина на должность сенатора назначен первый зампред краевого заксобрания Вячеслав Григорьев. Сам господин Климов планирует плотнее заняться работой в партии. По его оценке, в качестве преемника выбран «достойный человек». По данным «Ъ-Прикамье», уход Андрея Климова мог произойти на фоне его разногласий с руководством СФ. Эксперт считает, что у региональных властей была мотивация для назначения Вячеслава Григорьева, который обладает опытом управления реготделением партии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Климов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Климов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наделил полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Пермского края первого зампредседателя Законодательного собрания Пермского края и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Григорьева. Соответствующий указ подписан главой Прикамья и опубликован на портале правовых актов. Господин Григорьев сменил в Совете Федерации Андрея Климова, занимавшего этот пост с июля 2012 года. Среди прочих претендентов в члены СФ был первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов. По данным «Ъ-Прикамье», наиболее предпочтительные шансы стать сенатором были у господина Климова. Вячеслав Григорьев был избран депутатом краевого заксобрания в 2020 году, а первым зампредседателя парламента стал в 2021-м.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Андрей Климов, каждый человек, который заступает на пост в органах власти, «заранее знает начало и конец конституционных полномочий». Конкретные планы дальнейшей деятельности господин Климов не раскрыл, но уточнил, что у него есть «важная работа в партии и другие дела, которыми трудно было заниматься раньше в силу сенаторских обязанностей». «Я был и остаюсь пермяком. В Москве работаю “вахтовым методом”. В этом смысле у меня ничего не поменялось»,— пояснил он. Господин Климов добавил, что на пост сенатора от Пермского края выбран «очень достойный человек», и выразил готовность «при необходимости всегда ему помогать».

По одной из версий, в последнее время у господина Климова осложнились отношения с руководством Совета Федерации. По информации «Ъ-Прикамье», он предпринимал попытки сохранить за собой должность сенатора. В частности, при его содействии состоялся визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пермь 29 мая. Тем не менее, по словам источника, отставка Андрея Климова была «федеральной установкой на частичную ротацию». Собеседник «Ъ-Прикамье» добавил, что выбор кандидата на пост сенатора был сложным и формировался, в том числе, «с точки зрения публичности фигуры».

Андрей Климов является одним из старейших участников политического процесса в Пермском крае. Впервые в российский парламент он был избран в 1999 году. Региональным сенатором господин Климов стал в 2012-м по представлению тогдашнего главы региона Виктора Басаргина. Сменивший господина Басаргина в 2017 году Максим Решетников продлил полномочия господина Климова. Андрей Климов является одним из публичных сенаторов, занимает должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. C 2012 по 2016 год являлся членом Президиума Генсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия» и курировал ее международную деятельность. До прихода во власть возглавлял ряд организаций в сфере экономического и правового консалтинга, включая Межотраслевой институт региональных исследований, «Ассоциацию содействия развитию предпринимательства “КУБ”», Ассоциацию содействия развитию Прикамья. Он также является доктором экономических наук, почетным профессором Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Политический консультант Людмила Ознобишина отметила, что прекращение полномочий Андрея Климова в качестве представителя от законодательного органа государственной власти Пермского края «для многих стало неожиданностью». «Когда был обнародован перечень кандидатов в сенаторы, вопрос, касающийся назначения Андрея Аркадьевича, казался уже решенным»,— пояснила эксперт. Госпожа Ознобишина добавила, что, скорее всего, у региона «была определенная мотивация» для назначения Вячеслава Григорьева, который обладает опытом управления реготделением партии в «непростое время» и является членом местной команды. Господин Григорьев занимал должность секретаря реготделения «Единой России» с 2018 по 2023 год.

По словам Людмилы Ознобишиной, кадровая ротация может быть связана с «серьезным политическим весом господина Климова, который, возможно, перерос должность сенатора». Эксперт пояснила, что Андрей Климов и еще один представитель Прикамья в Совете Федерации Алексей Пушков являются специалистами по международным делам. При этом, вероятнее всего, в федеральных структурах необходим человек, который будет представлять проектный потенциал региона. «Полагаю, что это также может быть частью смены поколений в законодательной власти Прикамья»,— добавила политконсультант.

Анастасия Леонтьева