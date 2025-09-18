ТЦ «Мега Химки» эвакуировали из-за угрозы минирования

В торговом центре «Мега Химки» эвакуировали 400 человек, сообщает «РИА Новости». Как агентству рассказал представитель экстренных служб, специалисты проверяют помещения торгового центра из-за анонимного сообщения о минировании ТЦ.

В Telegram-канале торгового центра сообщили, что у них сработала пожарная сигнализация. «В настоящее время мы возобновили работу»,— сообщили в соцсетях. «Ъ» обратился в пресс-службу сети торговых центров. О пострадавших не сообщается.