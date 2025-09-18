Застройщикам дали время

Правительство разрешило застройщикам не сдавать жилье в срок. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Антикризисная мера необходима девелоперам, чтобы «гарантированно достроить дома». И существенных рисков по небольшому переносу сроков нет, добавил он. Уже задерживается ввод примерно 20% объектов. И риски банкротства наблюдаются у примерно пятой части застройщиков, уточнил Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В России действует мораторий на штрафы девелоперам за задержку сдачи жилья. Он был продлен до конца 2025 года. Официально о новой пролонгации не сообщалось. Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев связывает заявления вице-премьера именно с этой мерой: «Это не новость и происходит уже три года. В рамках 214 ФЗ существуют жесткие штрафные санкции, но по факту более трех лет идет пролонгация срока возможности не сдачи объекта в эксплуатацию вовремя без штрафа. Страдают прежде всего потребители. Они платят проценты по ипотеке — где-то в районе 16%, если взяли в 2022 году — но не могут пользоваться жильем, так как его не достроили. И большую часть капитализации от этого процесса получают банки.

На сегодняшний момент по 214 ФЗ банки ни копейки не платят за размещение денежных средств на эскроу-счетах дольщиками. Может ли быть продлен мораторий и в этот раз? Да, наверное, это позволяет избежать банкротства и определенного объема кризисных явлений, но вопрос-то в следующем: как только мораторий закончится, это еще серьезнее ударит по застройщикам. Но, думаю, он будет продлен. Есть поручение правительству разработать меры поддержки строительного сектора, по-прежнему остается высокой ключевая ставка, кризисные явления в строительном секторе нарастают».

Марат Хуснуллин также указал на высокую ключевую ставку как источник проблем в строительной отрасли. По его мнению, сектор нуждается «в притоке средств в ипотеку». Сейчас переносы сроков проблему не решают, считает основатель компании Good Wood Александр Дубовенко: «Сейчас речь идет об увеличении срока строительства с года до двух лет, и это приведет к тому, что обанкротившихся застройщиков будет меньше. Но хорошо это или плохо? Есть застройщики, которые заключили договора через механизм эскроу, но денег на строительство объектов у них нет, и, естественно, все ждут конец года, чтобы пойти судиться и так далее. И тут им дают поблажку в виде двух лет.

Может быть, кто-то и сможет выкрутиться через год, допустим, заработает на других объектах, на которых есть финансирование без эскроу. Но такая мера несколько странная, потому что в некоторых случаях, наверное, лучше через год узнать, что компании уже не существует. Но разбираться с ней только через два года — спорно. Однако, наверное, все посчитали. Кому-то такая отсрочка помогает, а кому-то, в частности, заказчику может сделать хуже».

В России пятый месяц подряд продолжает снижаться ввод жилья. В августе было сдано на 14% меньше объектов год к году. Президент Владимир Путин в то же время заявил, что семейная ипотека будет сохранена. Так же как и льготная программа на Дальнем Востоке и в ряде других регионов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова