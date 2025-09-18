На курорте Архыз откроют парк аттракционов на высоте три тысячи метров

На курорте Архыз в сентябре планируют запустить высокогорный парк развлечений на высоте три тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ведомства, в декабре 2025 года на «Лунной поляне» появится детский горнолыжный клуб с отдельной зоной катания, оснащенной траволатором и системой искусственного оснежения.

«Ранее в этом году на курорте открыли 15 км экотроп и 7 км трасс высокогорного байк-парка»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко