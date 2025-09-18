В Ярославской области заканчивают подготовку к отопительному сезону

В Ярославской области подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов находится в завершающей стадии. Вопрос губернатор Михаил Евраев обсудил с журналистами на встрече, прошедшей 17 сентября.

«Мы выстраиваем работу в этой сфере планово и системно, делаем акцент на комплексном обновлении сетей и привлечении серьезного финансирования»,— сказал господин Евраев.

Он сообщил, что к настоящему моменту приобретены три модульные котельные и 18 дизель-генераторов, которые необходимы при аварийных ситуациях. В Переславле-Залесском обновили половину всех коммуникаций — 40 км магистральных сетей, а Рыбинск получит 1 млрд руб. на замену 11 км теплосетей и обновление котельных.

«Такие шаги дают результат: надежность систем растет, качество услуг для людей улучшается. Подготовка к отопительному сезону стала четкой, планомерной работой, которая меняет сферу ЖКХ региона»,— подчеркнул губернатор.

Как добавил Михаил Евраев, проведенная полтора года назад реформа в сфере ЖКХ позволила стабилизировать работу котельных, улучшить условия для персонала и начать обновление оборудования. Напомним, что тогда муниципальные котельные передали на обслуживание «Яроблводоканала».

Алла Чижова