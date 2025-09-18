Рост дата-центров в России замедляется из-за дефицита электроэнергии

Бурный рост центров обработки данных в России, прогнозируемый на 30–35% в год, упирается в нехватку энергомощностей в ключевых агломерациях. По данным «Системного оператора», совокупная мощность объектов энергоемких вычислений вместе с майнингом уже превышает 3,5 ГВт. При этом 75% коммерческих ЦОДов сосредоточено в Москве, где прогнозируется энергодефицит.

Основной проблемой отрасли стали длительные сроки технологического присоединения к сетям (до трех лет). «Ситуация с доступом к мощностям после объединения «Россетей» и ФСК стала еще хуже»,— констатирует гендиректор «Координационного совета по ЦОДам» Дмитрий Бедердинов.

В Схемы и программе развития электроэнергетических систем России в Сибири уже предусмотрено возможное ограничение потребления ЦОДов для покрытия дефицита.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киловатт палата»