Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

Президент Владимир Путин заявил, что участники СВО могут быть востребованы в работе правоохранительных органов в сфере миграции.

«Привлечение к политической работе ветеранов СВО — мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет. Я переговорю с министром, обязательно»,— сказал президент на встрече с лидерами парламентских фракций.

Так он отреагировал на предложение лидера «Новых людей» Алексея Нечаева принимать ветеранов спецоперации в спецотряды МВД для борьбы с нелегальной миграцией.

15 сентября группа депутатов от «Новых людей» обращалась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой создать из ветеранов СВО спецподразделение для борьбы с нелегальными мигрантами. В обращении они представили статистику по числу иностранцев в России (сейчас их насчитывается более 6,5 млн, 740 тыс. из которых находятся в стране нелегально). Кроме того, депутаты указали на неукомплектованность в системе МВД, которая достигала почти 19% (нехватка около 174 тыс. кадров). Привлечение ветеранов боевых действий, как заявили депутаты, решит сразу две проблемы.

Полина Мотызлевская