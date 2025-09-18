Дата-центры могут переехать в регионы из-за дефицита энергии в Москве

Из-за нехватки мощностей в Москве и Петербурге операторы ЦОДов могут начать переносить новые проекты в регионы с более доступной электроэнергией. Стимулом служит не только дешевизна энергии, но и возможность размещения рядом с генерацией, включая АЭС, а также использование попутного газа и возобновляемых источников энергии.

«В крупнейших агломерациях темпы ввода генерации отстают от потребностей отрасли: спрос растет на 30–40% в год, предложение — лишь на 2–4%»,— отмечает гендиректор Cloud X Денис Хлебородов. В качестве решения рассматривается строительство собственной генерации для ЦОДов. «Ряд крупнейших игроков серьезно рассматривают перспективу таких решений», — подтверждает эксперт «Энерджинет» Игорь Чаусов.

