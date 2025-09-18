Сроки взяли на дороге

В Уфе близится к завершению судебный процесс по делу о хищениях 152 млн руб. в АО «Башкиравтодор» при реконструкции автотрассы. В прениях сторон представитель гособвинения назвал доказанной вину фигурантов дела — гендиректора компании Ильдара Юланова, владельца компании «Киви» (субподрядчика «Башкиравтодора») Ирека Шарипова и главного инженера фирмы «Баштранслогистик» (входит в группу «Киви») Рината Мардисламова. Прокуратура просит назначить им от 4,5 до 17 лет колонии. Преступлениям, по мнению надзорного ведомства, способствовало отсутствие должного контроля со стороны совета директоров крупнейшей дорожно-строительной компании республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Юланов будет выступать в прениях 22 сентября

Фото: Ксения Федорова Ильдар Юланов будет выступать в прениях 22 сентября

Фото: Ксения Федорова

В Кировском районном суде Уфы начались прения сторон по делу о хищениях в АО «Башкиравтодор». 18 сентября была озвучена позиция государственного обвинения.

Как сообщал «Ъ», гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов, учредитель ООО «Киви» Ирек Шарипов и главный инженер ООО «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов обвиняются в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе.

По версии следствия, подсудимые и уже осужденный замдиректора «Киви» Ришат Самматов (в ноябре прошлого года приговорен к четырем годам колонии) под видом оплаты договоров на перевозку сыпучих строительных грузов через «Киви» похитили 152,8 млн руб.

Иреку Шарипову также вменяется отмывание средств (ст. 174.1 УК РФ) под видом инвестиций в уфимское ООО «Родной дом» и дача взятки (ст. 291 УК РФ) министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову (скончался в марте).

Перед прениями были допрошены свидетели со стороны защиты — родственники Ильдара Юланова. Его супруга Раиса Юланова заявила, что после задержания мужа вынуждена содержать семью за счет своего небольшого бизнеса. Как и сестра подсудимого Кульгина Канзафарова, она попросила у суда снисхождения к гендиректору «Башкиравтодора», упомянув его раскаяние и сожаление.

Дмитрий Колесник, защищающий Ирека Шарипова, просил суд учесть, что его подзащитный в 1998 году участвовал в миротворческой операции на границе Абхазии и Грузии.

«Nil inultum remanebit», — начал прения исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупцию прокуратуры Башкирии Федор Никифоров, что с латыни переводится как «Ничто не остается безнаказанным».

Вопреки доводам господина Шарипова о своей непричастности, отметил прокурор, материалами делами и показаниями других участников доказано, что бенефициар «Киви» играл особо активную роль в разработке и реализации схемы, что служит отягчающим обстоятельствам.

В качестве смягчающих обстоятельств для господ Шарипова и Юланова прокурор назвал наличие несовершеннолетних детей, а для Мардисламова — явку с повинной. Засчитывать явку с повинной и раскаяние гендиректора «Башкиравтодора», настаивал гособвинитель, нельзя, так как в преступлении тот сознался под тяжестью доказательств, пытаясь облегчить свою участь.

«Юланов и Шарипов ощущали власть и использовали ее в своих корыстных интересах, используя имеющееся влияние, организовывали и претворяли в жизнь хитрую схему незаконного обогащения, вовлекая в реализацию близких родственников и друзей»,— заявил Федор Никифоров. Он напомнил, что Ильдар Юланов согласился на преступную схему, едва вступив в должность.

В то же время, по словам Федора Никифорова, хищениям способствовало отсутствие финансового контроля со стороны совета директоров «Башкиравтодора». Прокурор отметил низкую правовую культуру рядовых работников компании, «перед глазами которых совершалось хищение бюджетных средств». В связи с этим гособвинитель попросил суд внести частное постановление в адрес вице-премьера Башкирии Рустема Газизова.

Государственное обвинение попросило суд приговорить Ильдара Юланова к 10 годам колонии общего режима, 1 млн руб. штрафа и двухлетнему запрету на занятие руководящих должностей в госслужбе и коммерческих организациях. Иреку Шарипову грозит 17 лет лишения свободы, 101 млн руб. штрафа и конфискация 132 млн руб., легализованных через «Родной дом», а также трехлетний запрет на госслужбу и коммерческую деятельность. Ринат Мардисламов может получить 4,5 года колонии.

Компенсировать похищенные средства, полагает прокуратура, можно за счет арестованного имущества подсудимых.

Выступления адвокатов назначены на 22 сентября.

Идэль Гумеров, Уфа