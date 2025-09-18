«Нужен большой план действий»

Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций предложил подумать над отменой патентной системы для трудовых мигрантов. Речь идет о разрешении на работу, которое нужно оформить в течение 30 дней после въезда в страну. Президент не раскрыл подробностей предполагаемых изменений. Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что предложил схему возвратной миграции «заработал — уехал». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что принимаемые меры недостаточно эффективны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, похоже, поставил точку в дискуссии относительно того, разрешать или нет мигрантам привозить семьи с возможной перспективой, что называется, остаться в России навсегда — осесть. По словам главы МЭР, есть честный принцип, когда иностранцы приезжают, получают деньги за свой труд и уезжают. «То есть нам здесь объективно не нужны ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее»,— сказал Решетников.

По-научному это называется «возвратная миграция». Господин Решетников, добавил, что страна наша и дальше намерена наращивать производительность труда. Для этого будет разработан отдельный проект. Видимо, это ответ на вопрос относительно неизбежного дефицита кадров в связи с сокращением миграции. Таким образом с высокой долей вероятности запрет мигрантам привозить семьи будет официально принят.

Не совсем понятно, как быть с теми, кто уже приехал и их детьми, которые, скажем, не поступили в школы. А таковых 87% или более 20 тыс. И что значит «заработал и уехал»? Как это все должно выглядеть на бумаге? Непонятно. А если не захотел уезжать? Явно здесь проседает законодательная база. Наводить порядок, безусловно, нужно, с этим никто не спорит. Но вопросов, к великому сожалению, меньше не становится.

Исходя из международного опыта, единственное средство против незаконной миграции — это закрытые границы, визы и забор. Кто хочет приехать, получает аналог грин-карты — визу с правом трудовой деятельности. И тогда схема возвратной миграции заработает. Просроченная, (непродленная) рабочая виза означает немедленную депортацию. Туристам, соответственно, выдается туристическая (гостевая) виза с ограниченным сроком пребывания.

Идеальных мер, как мы знаем, не бывает, но есть реально работающие и опробованные. А если принять много законов, которые, скажем мягко, заработают лишь частично, это вряд ли улучшит и без того непростую ситуацию. Но и это еще не все: официально прибывший работник с разрешением, он не мигрант, а человек, который обладает всеми соответствующими правами, в том числе и социальными, и не должен считаться гражданином второго сорта и подвергаться унижениям.

Вроде бы все достаточно просто, но почему-то проблема выглядит нерешаемой. И второй важный аспект: платформенная экономика, это, конечно, хорошо, но нужно привлекать собственные кадры. Эти процессы должны идти параллельно с решением миграционной проблемы. Как их привлечь? Наверное, в первую очередь заинтересовать материально и обеспечить указанный выше социальный пакет, охрану труда и так далее. Иными словами, нужен большой план действий, а не точечные меры. Хотя мы понимаем, обстановка сложная.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе