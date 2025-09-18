В Екатеринбурге построят центр электротехники за 8 млрд рублей

В Свердловской области появится центр электротехники и радиоэлектроники при поддержке губернатора региона Дениса Паслера. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, проект направлен на расширение производства энерготехнического оборудования для атомных станций и предприятий топливно-энергетического комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Соглашение о сотрудничестве в создании центра было подписано 18 сентября между АО «Уральский электромеханический завод» (УЭМЗ) и Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.

По словам господина Паслера, инвестиции в проект составят около 8 млрд руб. Его реализация рассчитана до 2028 года. Запуск центра позволит создать более 800 рабочих мест.

«Проект реализуется на базе уже действующего предприятия АО "УЭМЗ" – ведущего приборостроительного предприятия России. Расширение предполагается за счет освоения новых площадей, а также создание технопарка "Три тройки"»,– сказал Денис Паслер.

Проект предусматривает строительство двух площадок общей площадью более 10,2 тыс. кв. метров. В них разместится производство изделий гражданского назначения на основе собственных разработок.

Агентство по привлечению инвестиций окажет содействие в подборе мер господдержки, а также в привлечении резидентов в технопарк.

Полина Бабинцева