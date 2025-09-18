19 сентября в Черноземье будет облачно, от +7°С до +23°С
В пятницу, 19 сентября в регионах Черноземья ожидается облачная погода. Температура — от +7°С ночью до +23°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
- В Белгороде — облачно с прояснениями. Ночью — +8°C, днем — +22°C.
- В Воронеже, Курске, Липецке и Тамбове в течение суток будет практически одинаковая облачная погода, без осадков. Ночью температура составит +7°C-+11°C, днем — +20°C-+23°C.
- В Орле в темное время суток синоптики также прогнозируют облачность, температура составит +9°C. Днем — небольшой кратковременный дождь, +19°C.