В TikTok появился новый тренд, получивший название «генеральские котлы». Пользователи соцсетей пародируют сцену из картины Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Цитадель» — в ней грабители пытаются «отжать» те самые «котлы» у главного героя Сергея Котова, которого сыграл сам режиссер.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Никита Михалков перед премьерой в 2011 году

— Дядь, скажи, который час?

— Девятнадцать без пяти.

— У тебя котлы-то генеральские, что ли?

— Так я же генерал.

— Дядь, не в масть тебе такие котлы. Давай снимай.

— А ты мне закурить?

— Мена?

— Мена!

Этот диалог Сергея Котова с грабителями на вокзале составляет основную канву нового зумерского тренда. Изначально тиктокеры пытались максимально точно показать образы героев фильма — подыскивали похожие кепки и жилетки, надевали огромные часы, рисовали или наклеивали усы. Особое место в формировании мема занимала папироса, которую держит в зубах один из бандитов. Ее тиктокеры заменяли на скрученные бумагу, салфетки, пластиковые трубочки…В общем, на все что угодно, но только не на настоящую сигарету. И чем меньше сходств — тем лучше. Это, как бы так объяснить… Постирония!

Но в потоке мем-хаоса тренд приобрел новые формы — зумеры стали скрещивать его с другими, уже успевшими позабыться, мемами (например, с мемом про дикий огурец) и даже переносить персонажей фильма в другие мультивселенные. Так, одним из самых популярных тиктоков стал тот, где персонажа Сергея Котова заменили на Волан-де-Морта, грабителей — на Гарри Поттера и Рона Уизли, а «генеральские котлы» — на крестраж.

«Абсурд родил абсурд» — так автор ролика Василий Дидляков объяснил “Ъ” идею перенести Никиту Михалкова в Хогвартс.

«Я минут за десять смонтировал и сразу же выложил, не ожидая особо отклика. В результате моя пародия стала одной из самых популярных, внесла свою лепту в формирование тренда. Сам тренд для меня очень абстрактен и поэтому прекрасен, его вариации можно смотреть бесконечно»,— добавил он.

По словам тиктокера, сцена из фильма поначалу завирусилась в соцсетях среди возрастной аудитории, что стало для зумеров новым поводом для шуток. «Все в сцене очень странно, словно сгенерировано нейросетью… Реплики персонажей состоят из криминального жаргона прошлого века и поэтому звучат как набор слов на первый взгляд ("котлы", "масть", "мена"). Да и сам костюм бандита в очках с папиросой очень сюрреалистичен и дополняется улыбкой, которая многим напомнила образ Джокера»,— объяснил блогер.

Вирусились и пародии, более близкие к реальности,— в одном из роликов героев фильма переносят в современную Москву.

«Фига у тебя котлы, верхние что ли?» — говорит молодой человек на видео, а затем показывает в кадре табличку с названием станции МЦК «Верхние Котлы».

Одна деталь, к счастью, оставалась неизменной вне зависимости от того, в какой из вселенных находятся герои ролика. С особым придыханием тиктокеры произносят междометие «Па-а!», которое вырывается у Сергея Котова после фразы «А ты мне закурить». Этому междометию, впрочем, посвящены даже отдельные ролики.

Мем про «генеральские котлы» быстро распространился в TikTok, а затем и в Telegram, и в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Теперь в комментариях под постами на абсолютно любую тему можно встретить фразы: «Не в масть тебе такое, давай снимай», «Мена!», «Па-а», а также фотографии наручных часов с подписью: «Имба котлы?» (в переводе с зумерского — «Как вам мои часы?»).

Михаил Трофименков в 2014 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Честно говоря, какая-то тупая херня» — такой была первая реакция на новый тренд у кинокритика, обозревателя “Ъ” Михаила Трофименкова. Но затем он все же разъяснил, что популярность сцены среди зумеров связана с особым режиссерским методом Никиты Михалкова. «Я понимаю, почему это происходит. Потому что Никита Сергеевич Михалков, который, безусловно, великий и ужасный режиссер, он снял "Предстояние" и "Цитадель" как комиксы, это даже можно назвать мангой. И конечно, эпизод на вокзале, где он выдвигает а-ля Фредди Крюгер свой палец и чикает уголовников, которые пытаются снять с него котлы, это, конечно, чисто комиксовый эпизод. Попытка перевести это на язык комиксов… Странно, что это произошло только сейчас»,— объяснил критик.

