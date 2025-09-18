Путин назвал сложным вопрос зарплаты в социальной сфере

Президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос зарплаты в социальной сфере требует внимания и в нем «главное не ошибиться».

«Вопрос реформы заработной платы в социальной сфере — это очень сложный вопрос, здесь главное не ошибиться: и не опоздать, и вперед не забегать»,— сказал господин Путин на встрече с представителями фракций политических партий в Госдуме.

С 1 января этого года в России на 13,2% увеличили зарплаты работников социальной сферы, врачей, педагогов, лесных и культурных хозяйств, а также сотрудников МЧС, Росстандарта.