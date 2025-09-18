В Казани пенсионер отравился угарным газом

В Казани из дома № 37 на улице Чуйкова госпитализировали 73-летнего мужчину, который отравился угарным газом, пытаясь согреться. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

По данным ведомства, мужчина включил конфорки газовой плиты, чтобы согреться, но почувствовал недомогание. Его доставили в городскую клиническую больницу № 7 имени М. Н. Садыкова. В доме временно отключили газовый стояк на девять квартир. Как только специалисты «Казаньгоргаза» получат доступ в квартиру пострадавшего, подачу газа восстановят.

В тот же день газ отключили и в Чистополе — в доме № 20 по улице Мебельная выявили утечку. После устранения неисправности и проверки всех квартир газоснабжение возобновят.

Жилинспекция Татарстана проводит проверку обстоятельств обоих инцидентов и исполнения обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы.

В апреле этого года в Альметьевске двое детей отравились угарным газом из-за плохой вентиляции в доме.

Анна Кайдалова