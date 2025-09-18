В Тамбовской области зафиксирован наибольший рост цен на бензин в стране

С 9 по 15 сентября наибольшее изменение цены на автомобильный бензин среди российских регионов произошло в Тамбовской области (+4,7%), следует из данных Росстата. Цена на бензин марки АИ-92 выросла в регионе на 5,44%, с 59,34 до 62,56 руб. за литр. Литр бензина марки АИ-95 обойдется тамбовчанам в 67,91 руб., в то время как неделей ранее он стоил 65,23 руб. (+4,1%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области на 15 сентября топливо марки АИ-92 выросло в цене на 1,71%, с 60,64 до 61,68 руб. за литр. АИ-95 — на 1,61%, с 66,16 до 67,22 руб. В Белгородской области цена на бензин в целом выросла на 0,36%. Литр бензина марки АИ-92 вырос в цене для белгородцев на 0,38% (с 58,67 до 58,89 руб.). На АИ-95 рост составил 0,35% (с 63,75 до 63,97 руб.).

Курское, липецкое и орловское отделения Росстата не публиковали аналогичных данных о динамике цен за сентябрь. В Курской области бензин стоит в среднем 63,09 руб. за литр, в Липецкой — 63,07 руб., а в Орловской — 61,66 руб.

По данным Росстата, рекордный рост цен на бензин в сентябре также зафиксирован в Чеченской Республике (+4,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за этот же период бензин подорожал всего на 0,2%.

Егор Якимов