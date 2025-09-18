Нацпроект помог преобразить общественные места в Мышкине и Данилове

В Ярославской области завершено благоустройство территории вокруг пруда в Мышкине и городского парка в Данилове. Как сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе пресс-конференции, проекты реализованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Мышкине вокруг пруда на улице Газовиков выложили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, убрали линии электропередач под землю, обустроили две смотровые площадки. В 2026 году там установят качели, скамейки, топиарии и сделают трехуровневое освещение.

В Данилове в парке поставили лавочки и спортивный городок, сделали освещение, открыли памп-трек, обустроили детскую автодорогу со знаками и разметкой.

«По нацпроекту в этом году также уже завершены 10 объектов: в Тутаеве, Гаврилов-Яме, Красных Ткачах, Большом Селе и Тутаевском округе. Еще пять проектов находятся в высокой степени готовности. В 2025-м в регионе благоустраиваем 34 общественные территории на сумму более 650 млн руб. Всего за последние четыре года в Ярославской области создано 119 новых пространств»,— сказал господин Евраев.

