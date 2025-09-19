В Ярославской области хотят изменить правила распределения разрешений на охоту

В Ярославской области охотники, участвующие в учете численности животных, смогут получить приоритетное право на получение разрешений на охоту. Такие планы были озвучены на заседании комитета по аграрной политике облдумы.

Согласно положениям закона о распределении разрешений на охоту между физлицами в общедоступных охотничьих угодьях, 80% разрешений предоставляется охотникам, выполнившим биотехнические мероприятия (устройство подкормочных площадок, создание кормовых полей, установка солонцов), еще 20% распределяют между иными охотниками.

Для проведения биотехнических мероприятий охотники должны получить задания. Начальник отдела министерства лесного хозяйства и природопользования и государственный охотничий инспектор региона Владимир Сафонов сообщил на заседании, что в апреле 2025 года на 55 заданий поступило свыше 1,3 тыс. заявок. 32% заданий получили охотники из других регионов, при этом фактически эти работы выполняли местные коллективы: их нанимали.

В этой связи министерство природопользования хочет отдать приоритет на биотехнические задания тем охотникам, которые сами заинтересованы в сохранении охотничьих ресурсов. В том числе которые принимают участие на добровольных началах в учете численности животных, так как выполнение этих мероприятий только сотрудниками министерства невозможно.

«Бывают случаи, когда жеребьевка заданий на биотехнию происходит не в пользу учетчиков. В этом году была ситуация, когда в Любимском районе в общедоступном угодье местный коллектив помог нам провести учетные работы, но по жеребьевке получить задание они не смогли. Получили двое охотников из Костромской области. Задания распределены в соответствии с законом, но ощущение несправедливости имеет место быть в этой ситуации»,— сказал инспектор.

По мнению Владимира Сафонова, такая ситуация может привести к тому, что охотники будут отказываться от участия в учете численности животных, не видя в этом для себя мотивацию в виде приоритетного права на получение задания на биотехнию, а впоследствии — разрешения на охоту. Тогда министерство будет вынуждено заключать контракты, тратить дополнительные средства на учет. По мнению председателя комитета Михаила Никешина, «несправедливость» нужно устранить.

«В приоритетном порядке задания на биотехнические мероприятия должны получать охотники, проживающие на соответствующих территориях и заинтересованные в сохранении охотничьих ресурсов»,— сказал господин Никешин.

Алла Чижова