В Ставрополе в ДТП погиб 25-летний мотоциклист

18 сентября около 13:30 на улице Мира краевого центра произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW и мотоцикла «Мотоленд», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель BMW, 43-летний местный житель, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 25-летний мотоциклист погиб на месте. Он был в шлеме и имел водительские права.

Водитель BMW за последние два года привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения шесть раз.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия. Обстоятельства пока устанавливаются, ведется проверка.

Станислав Маслаков