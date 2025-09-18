Прокуратура посчитала слишком мягким наказание педагогам за смерть ребенка в Хибинах

Петербургская прокуратура не согласилась со слишком мягким, по мнению ведомства, приговором работникам Дома детского творчества, которых суд признал виновными в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть ребенка в Хибинах в марте 2021 года (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

18 сентября Приморский районный суд города назначил Сергею Смирнову и Юрию Голованову по три года лишения свободы, но в итоге заменил наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

22 марта 2021 года в горах Мурманской области сошла лавина: семерых детей вытащили из-под завалов с различными травмами. В результате трагедии одна несовершеннолетняя девочка скончалась. В суде установлено, что Смирнов и Голованов сопровождали в походе тринадцать школьников в возрасте от 12 до 15 лет.

Согласованный маршрут проходил по безопасному пути. Однако подсудимые, полагает сторона обвинения, будучи квалифицированными инструкторами детско-юношеского туризма, умышленно изменили маршрут и вывели подопечных в зону повышенной опасности – отрог горы Маннепахк Хибинского массива. При этом у группы не было необходимого лавинного снаряжения, говорится в обвинительном заключении.

Погибшая была извлечена из-под снега через продолжительное время, в результате чего она скончалась от переохлаждения. «После получения копии приговора его законность будет изучена прокуратурой, при наличии оснований будет решен вопрос об его обжаловании в апелляционном порядке», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Андрей Кучеров