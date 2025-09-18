Путин поблагодарил голосовавших в опасных районах россиян

Владимир Путин поблагодарил российских избирателей, которые в Единый день голосования пришли на избирательные участки даже в условиях потенциальных угроз. Заявление прозвучало на встрече с лидерами думских фракций.

«Даже в тех местах, где это было непросто и опасно, — сказал он, — все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы».

Также он выразил благодарность политическим партиям за выдвижение ветеранов СВО. Владимир Путин выразил уверенность в том, что таких людей следует выдвигать на руководящие должности, потому что «это будет наша смена».