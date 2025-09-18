В Перми отопительный сезон начнется 22 сентября

Запуск отопления в пермских объектах социальной сферы и жилых домах начнется 22 сентября. Как сообщил в своем официальном telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин, соответствующее постановление было подписано сегодня. «Мы не ждем традиционную “пятидневку” со среднесуточной температурой в 8 градусов и начинаем запуск тепла заранее», — пояснил глава города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Соснина, сейчас к новому отопительному сезону помимо многоквартирных домов и объектов соцсферы подготовлено 1021 км теплосетей, 409 центральных тепловых пунктов, 53 котельные и 4 ТЭЦ. Социальные объекты готовы на 100%, а жилой фонд — на 96%. Тем не менее есть управляющие компании и ТСЖ, которые еще не подготовили внутридомовые коммуникации. «Контроль за ними усилен. Будем привлекать к административной ответственности», — отметил господин Соснин.

Отметим, в 2024 году запуск отопления начался 18 сентября, в 2023-м — 19 сентября.