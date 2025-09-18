Захоронение красноармейцев в Уфе могут включить в список памятников истории

Башкультнаследие собирается включить в список памятников истории и культуры захоронение красноармейцев-чапаевцев, расположенное на территории бывшего уфимского СНТ «Алмалык» на юге Зеленой рощи. Проект приказа опубликован на официальном портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Захоронение представляет собой братскую могилу 32 солдат, воевавших на стороне советской власти в Гражданской войне и в июне 1919 года погибших от рук колчаковцев при штурме Уфы. В 1960 году постановлениями Совета министров БАССР и областного комитета КПСС над могилой был установлен памятный обелиск. Последний, отмечается в проекте приказа Башкультнаследия, к предмету охраны объекта не относится.

Ранее памятник был окружен частным сектором, сейчас на территории СНТ «Алмалык», по большей части, пустырь.

В июне 2021 года захоронение включено в перечень выявленных объектов культурного наследия как имеющее признаки памятника истории и культуры.

Идэль Гумеров