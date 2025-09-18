Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье за неделю подорожали картофель и помидоры

За прошедшую неделю на Ставрополье значительно выросли цены на ряд продуктов питания. Стоимость свежих помидоров выросла на 9,48% и достигла 103,12 руб. за кг. Картофель подорожал на 4,37%, его средняя цена теперь равна 43,03 руб., следует из данных Севкавказстата.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Аналитики Севкавказстата отмечают рост стоимости бананов — на 3,27% до 159,69 руб. за кг, маргарина — на 2,61% до 303,87 руб. за кг, а также пшеничной муки — на 1,69%, до 60,69 руб. Свежая белокочанная капуста стала дороже на 1,46% (31,97 руб.), а полукопченая и варено-копченая колбаса подорожали на 1,29%, до 686,37 руб. за кг.

В то же время снизилась цена на ряд товаров. Овощные консервы для детского питания подешевели на 2,19% — до 755,83 руб. за кг, морковь потеряла 2,57% стоимости и стоит теперь 35,91 руб. за кг. Яблоки подешевели на 2,47%, до 141,97 руб. за кг, печенье — на 1,94% (275,38 руб.), сметана — на 1,24% (352,40 руб.), а шлифованный рис подешевел на 1,29% и стоит 109,48 руб. за кг.

Из данных аналитики следует, что картофель продолжает дорожать вторую неделю, несмотря на сбор урожая. Также ранее выросли цены на некоторые виды мяса.

Станислав Маслаков

