Малолетний ребенок пострадал в ДТП под Ярославлем

В Ярославской области на 162-м км трассы М-8 в ДТП пострадал мальчик 2023 года рождения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

В 14:05 в районе деревни Перелески столкнулись два легковых автомобиля — Toyota Camry и Volkswagen Polo. В больницу увезли троих пострадавших: 61-летнего пассажира Toyota, водителя (46-летняя женщина) и ребенка-пассажира Volkswagen. Последние двое были госпитализированы.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова