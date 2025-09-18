Захарова: 23 сентября в Баку зайдет пограничный корабль ФСБ России

Пограничный сторожевой корабль ФСБ России «Расул Гамзатов» зайдет в порт Баку 23 сентября и пробудет там до 25 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам госпожи Захаровой, визит проводится в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Программа посещения включает контакты между погранслужбами обеих стран для обсуждения вопросов взаимодействия в акватории Каспийского моря. Дипломат отметила, что российская и азербайджанская стороны заинтересованы в укреплении безопасности и развитии практического сотрудничества в регионе.

Госпожа Захарова подчеркнула, что морская граница между Россией и Азербайджаном протяженностью около 22 км требует постоянного координированного контроля, и визит корабля подтверждает взаимный настрой на продолжение сотрудничества по линии погранслужб.