Москалькова: качество и цена услуг ЖКХ больше всего тревожат россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вопросы качества и стоимости коммунальных услуг являются главной причиной обращений граждан в аппарат омбудсмена.

«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей», — сказала она на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства (цитата по ТАСС).

Омбудсмен подчеркнула, что поставщики услуг не должны «взыскивать за неоказанные услуги», так как это «вызывает у людей протест и чувство несправедливости».

Госпожа Москалькова добавила, что подобные жалобы приходили к ней из Челябинской области и Подмосковья. Например, в Электростали потребителям не поставляли горячую воду, но брали за нее оплату. Омбудсмен добавила, что гражданам в итоге сделали перерасчет и вернули деньги.