Начальнику камбарского угрозыска в Удмуртии продлили арест на месяц

Начальника камбарского отделения уголовного розыска оставили в СИЗО еще на месяц. Его обвиняют в том, что он содействовал местному криминалитету в вымогательстве денег у местного жителя, а именно не принял заявление потерпевшего и внес ложные сведения в материалы процессуальной проверки. Решение оставить майора полиции под стражей принял Камбарский райсуд Удмуртии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, преступники вымогали средства у местного жителя 18-19 мая. Это произошло в Камбарке. Представители криминалитета требовали у потерпевшего 375 тыс. руб. По версии обвинения, майор полиции не зарегистрировал заявление из «корыстных побуждений».

Майора полиции задержали в конце июля, после чего отправили в СИЗО. Ему инкриминировано превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Срок нахождения под стражей фигуранту продлен до 30 октября. Как сообщали в МВД, после задержания начальника угрозыска началась внутренняя проверка.