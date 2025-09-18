В Уфе выявили девятикратное превышение допустимой концентрации сероводорода

17 сентября пункт наблюдения за загрязнением атмосферы в уфимском микрорайоне Черниковка трижды обнаружил превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ.

Как следует из отчета Башгидрометцентра, на улице Ульяновых дважды было зафиксировано чрезмерное содержание сероводорода — в 7:00 ее концентрация превысила норму в 9,1 раза, в 13:00 — в 1,6 раза.

В 16:00 там же в 1,2 раза была превышена ПДК этилбензола.

«Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценен как высокий»,— отмечено в публикации на сайте Башгидрометцентра.

Идэль Гумеров