ОЭЗ «Кулибин» заняла третье место в рейтинге устойчивого развития ОЭЗ России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Кулибин» (г. Дзержинск, Нижегородская область) заняла третье место в третьем рейтинге устойчивого развития (ESG) ОЭЗ России. Результаты представили на III Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде 18 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рейтинг подготовила российская Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ при поддержке Минэкономразвития. Лидером стала ОЭЗ «Технополис Москва», вторую строчку поделили ОЭЗ «Дубна» и «Санкт-Петербург».

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, регион планомерно реализует концепцию устойчивого развития. «Недавно был принят закон о развитии ответственного ведения бизнеса, а в 2024 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство впервые присвоило региону рейтинг ESG-АА. В ОЭЗ «Кулибин» также внедряется стандарт общественного капитала бизнеса, а резидентская политика включает в себя принципы устойчивого развития»,— рассказал он.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области (управляющая компания ОЭЗ «Кулибин») Игорь Ищенко напомнил, что для сотрудников предприятий-резидентов запланировано строительство жилкомплекса недалеко от площадки. Он добавил, что третье место — хороший результат, однако впереди еще много работы.

Галина Шамберина