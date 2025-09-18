«Смертность» сокращает бизнес

Количество компаний в России сократилось до минимума за 15 лет. Сейчас, по данным ФНС, в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано чуть больше 3 млн организаций. За год их число уменьшилось на 56 тыс. При этом новые игроки появляются в два-три раза чаще, чем было в 2020-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Но и «смертность» компаний увеличилась в три, а в некоторых регионах — в шесть раз, говорит директор «Института развития предпринимательства и экономики», который провел исследование выживаемости малого и среднего бизнеса, Артур Гафаров: «Самая драматическая ситуация наблюдается в сфере розничной торговли, а именно среди мелких торговцев. Там коэффициент выживаемости на 30-50% ниже, чем фоновый уровень по выборке регионов.

Следующий вывод, который можно сделать: нет никакой корреляции между уровнем доминирования розничных сетей и уровнем смертности среди малых и средних форм розничной торговли. Это тоже было интересно наблюдать, потому что есть популярное мнение, что крупные торговые сети убивают конкурентов на местах. На самом деле это не совсем так. Мы увидели, что розничная торговля именно в малых своих формах не исчезает, а трансформируется. Раньше она была универсальной — точки, где продавались продовольственные и непродовольственные товары. Сейчас они переходят в специализированную торговлю — хлеб, молоко, мясо — фермерский формат. И третий вывод оказался для нас неожиданным: мы обнаружили, что мелкие игроки интернет-торговли активно рождаются и еще активнее умирают».

В первой половине 2025 года «смертность бизнеса» почти в полтора раза превысила его «рождаемость». Такая ситуация зафиксирована впервые с санкционного 2022-го, когда компании массово покидали рынок. Чаще всего закрывались предприятия в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. А зимой по регионам прокатилась волна банкротств среди застройщиков. Как правило, они не выдерживают кредитной нагрузки. В общей массе закрывшихся компаний есть и существенная доля фирм-пустышек, говорят юристы. Налоговая служба легко находит таких игроков, а также она ведет борьбу против дробления бизнеса.

Рынок переживает масштабную чистку, отметил старший юрист корпоративной практики компании BBNP Андрей Сафонов: «Сейчас контроль более жесткий, несмотря на меньшее количество проверок, они проходят более тщательно. То есть налоговая проводит сначала предварительную инспекцию на предмет того, могут ли они что-то предъявить компании, оценивают, насколько бизнес соблюдает налоговое законодательство, а потом уже проводят официальную налоговую проверку. И это влияет на их результативность. ФНС уже использует все современные способы контроля. Это не только бумажные проверки, а новые методики, поэтому итоги их инспекций более результативны, чем раньше.

Происходит очищение бизнеса. То есть сейчас ему невыгодно действовать всерую — рано или поздно придет налоговая и обнаружит нарушения.

Поэтому предпринимателям так или иначе придется работать по правилам, которые устанавливает налоговая. И то же самое касается маркетплейсов: сейчас онлайн-площадки уже сами передают налоговой информацию о продавцах. То есть селлерам тоже невыгодно действовать всерую. Все, кто так работает, будут постепенно уходить, и начнут появляться те, кто с этими правилами согласен, и, к сожалению, будут нести определенные издержки, связанные с налогами, с официальной логистикой. То есть те компании, которые эти издержки выдержат, останутся на рынке».

Ключевыми факторами, которые повышают рождаемость малого и среднего бизнеса, эксперты называют рост потребительского спроса, увеличение доходов населения и государственные программы поддержки в отдельных отраслях. А негативную роль играют дефицит кадров — общая проблема для всех отраслей, а для сегмента онлайн-торговли — высокая конкуренция из-за перенасыщенности рынка.

Внутри этого рынка есть явный перекос в ритейл, что не дает существенного вклада в экономику страны, отмечает директор Института экономики роста им П.А. Столыпина Антон Свириденко: «Главная проблема малого и среднего бизнеса не рост и снижение числа субъектов в торговой сфере, где и так большое число субъектов МСП, очень высокая конкуренция, а структура, где основная добавленная стоимость.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше компаний из сектора МСП занималось производственной деятельностью, "умными" услугами, появлялось больше технологических компаний.

В Китае, напомню, больше 60% этой гигантской экономики состоит из МСП по доле добавленной стоимости. Структура малого бизнеса в России такова, что рынок не насыщен потребительскими и повседневными товарами, продукцией длительного пользования, которые мог бы производить малый бизнес, нам приходится все это импортировать, что повышает зависимость от внешних поставок. У нас рост экономики обеспечивается прежде всего крупными госкомпаниями и частными холдингами».

По данным Минэкономразвития, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России, по итогам 2024 года, приближается к 22%. В этом секторе занято почти 7 млн человек — это рекордный показатель за все время наблюдения с 2016 года, отмечает «Корпорация МСП». За последние шесть лет валовая добавленная стоимость, создаваемая малым и средним бизнесом, выросла более чем на 80%.

Светлана Белова