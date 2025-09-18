Путин: власть не должна делать вид, что проблемы миграции не существует

Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Президент добавил, что на данный момент многие решения в миграционной политике уже приняты, надо добиться их исполнения.

«Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

За последние несколько лет в России были приняты десятки законодательных изменений, которые ужесточили для иностранцев режим въезда и пребывания в РФ. В 2023 году был расширен перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, а в 2024-м президент поручил «кардинально обновить» подходы к миграционной политике и использовать современные базы биометрических данных. В 2025 году были приняты законы об обязательном тестировании детей мигрантов в школах, а также об обязательной регистрации иностранцев в приложении, передающем данные о местоположении.

Полина Мотызлевская