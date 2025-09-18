В Самаре экс-глава миграционного отдела полиции получил реальный срок за взятку

Суд в Самаре вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции по вопросам миграции и его соучастнику за взятку и посредничество в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст.291.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном Следственном комитете РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший начальник отдела миграции приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 1,36 млн руб. Его лишили специального звания. Соучастник полицейского получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие установило, что с декабря 2023 по апрель 2024 года бывший полицейский через посредника получил от предпринимателя 340 тыс. руб. Деньги были переданы за отказ от проверок иностранных работников.

Георгий Портнов