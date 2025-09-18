Дагестан лидирует по ДТП на железнодорожных переездах СКЖД

За январь-август 2025 года на железнодорожных переездах Северо-Кавказской железной дороги произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий четыре человека погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

По информации ведомства, больше всего происшествий зафиксировано в Дагестане — десять ДТП. Аварии случились в семи регионах, расположенных в границах магистрали: в Краснодарском крае — 6, в Ставропольском крае — 4, в Кабардино-Балкарской Республике — 4, в Ростовской области — 3, в Северной Осетии-Алании — 1.

За восемь месяцев 2025 года на переездах СКЖД зарегистрировано свыше 560 нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта.

«Для предотвращения ДТП с начала 2025 года железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД организовали 274 рейда по выявлению нарушений при проезде через переезды. К 66 водителям применены меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав»»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко