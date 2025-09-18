В Ярославской области бойцов СВО с ограниченными возможностями обучают вождению
В Ярославской области создана программа обучения вождению участников СВО с ограниченными возможностями. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 17 сентября.
Фото: Правительство Ярославской области
«Для участников СВО, получивших тяжелые ранения и имеющих инвалидность, мы организовали адаптивное профессиональное обучение. Сейчас в Рыбинске первые бойцы проходят подготовку на водителей категории В»,— сказал господин Евраев.
В программу входят 106 часов теории и 93 часа практики. Для занятий был специально дооборудован автомобиль.
«Машина оснащена ручным управлением, позволяющим людям, имеющим тяжелые увечья, проходить обучение комфортно и безопасно»,— сообщила и. о. главы областной службы занятости Светлана Воробьева.
Прошедшие обучение участники программы рассказали, что планируют зарегистрироваться в качестве самозанятых и заниматься коммерческими перевозками. На пресс-конференции господин Евраев сообщил, что сейчас у работодателей есть свыше 2 тыс. вакансий для участников СВО.
«Трудоустройство бойцов СВО — приоритетная задача нашего времени. Благодаря господдержке работодатели получают субсидию за прием бойцов на работу»,— пояснила зампред областного правительства Вера Даргель.