В Ярославской области бойцов СВО с ограниченными возможностями обучают вождению

В Ярославской области создана программа обучения вождению участников СВО с ограниченными возможностями. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Для участников СВО, получивших тяжелые ранения и имеющих инвалидность, мы организовали адаптивное профессиональное обучение. Сейчас в Рыбинске первые бойцы проходят подготовку на водителей категории В»,— сказал господин Евраев.

В программу входят 106 часов теории и 93 часа практики. Для занятий был специально дооборудован автомобиль.

«Машина оснащена ручным управлением, позволяющим людям, имеющим тяжелые увечья, проходить обучение комфортно и безопасно»,— сообщила и. о. главы областной службы занятости Светлана Воробьева.

Прошедшие обучение участники программы рассказали, что планируют зарегистрироваться в качестве самозанятых и заниматься коммерческими перевозками. На пресс-конференции господин Евраев сообщил, что сейчас у работодателей есть свыше 2 тыс. вакансий для участников СВО.

«Трудоустройство бойцов СВО — приоритетная задача нашего времени. Благодаря господдержке работодатели получают субсидию за прием бойцов на работу»,— пояснила зампред областного правительства Вера Даргель.

Алла Чижова