Глава РСПП РФ предложил развивать Южную Осетию через цифровизацию

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Южной Осетии нужно развивать экономику с помощью цифровых и инновационных технологий, а также искусственного интеллекта. Об этом он сказал на открытии первого Международного экономического форума «Горизонты инвестиций» в Цхинвале, пишет ТАСС.

«Есть возможность срезать угол, как говорят эксперты, и развивать экономику страны на основе инновационных и цифровых технологий, искусственного интеллекта. Южная Осетия обладает и уникальным природно-климатическим потенциалом, и очень важно, чтобы инвестиционный потенциал не отставал от климата природного. Для этого все возможности есть»,— рассказал Александр Шохин.

Форум проходит с 18 по 20 сентября в Цхинвале. В нем участвуют президенты Южной Осетии и Абхазии, представители администрации президента РФ, банков и бизнес-ассоциаций из России и Южной Осетии.

Станислав Маслаков