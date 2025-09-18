ExxonMobil опровергла планы вернуться в Россию

ExxonMobil не планирует возвращаться в Россию, заявил Financial Times генеральный директор компании Даррен Вудс. По его словам, переговоры с Москвой ведутся, но они связаны с активами на сумму $4,6 млрд.

«Нет планов возвращаться», — сказал господин Вудс.

Он сообщил, что переговоры о передаче активов компании начались еще в 2023 году, когда Москва перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта «Сахалин-1».

В конце августа The Wall Street Journal писала, что ExxonMobil рассматривает возможность вернуться в РФ. Утверждалось, что компания может снова заниматься проектом «Сахалин-1», если власти США и России одобрят этот шаг в рамках мирного процесса по Украине.