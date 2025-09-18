Флорида поставила рекорд по числу казней

Власти Флориды сообщили о казни 63-летнего Дэвида Питтмена, ранее осужденного за убийство трех человек в 1990 году. Казнь стала уже 12-й в штате с начала 2025 года. Это абсолютный рекорд для Флориды с того момента, когда смертная казнь в ней была восстановлена в 1976 году.

Во всех США с начала года казнили 31 человека. В 2024 и 2023 годах в стране казнили 25 и 24 человека соответственно. Наибольшее число осужденных было казнено в США в 1999 году — 98.

Как сообщает CBS News, на эту осень во Флориде запланированы еще две казни.

Алена Миклашевская