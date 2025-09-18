Дорогу между Бурятией, Приангарьем и Якутией начнут строить в 2026 году

В 2026 году начнется строительство автомобильной дороги, которая соединит поселок Таксимо на севере Бурятии и город Мирный на юго-западе Якутии. Трасса будет проходить через Бодайбинский район Иркутской области и таким образом свяжет три российских региона.

Как сообщил министр транспорта Якутии Владимир Сивцев, строительство начнется на территории Иркутской области в районе поселка Кропоткин. Новая трасса будет проложена по дорогам регионального значения и существующим автозимникам. Она станет альтернативой существующей дороге, связывающей север Иркутской области и юг Якутии по маршруту Верхнемарково—Таас-Юрях и проходящей западнее.

По словам министра, проект разрабатывается совместно тремя регионами. Каждый из субъектов проводит также собственные изыскания. Власти Якутии, например, «изучают трассировку новой дороги до границы с Приангарьем».

Проект будет реализовываться при участии негосударственных средств, в частности ПАО «Полюс». Предварительные договоренности об этом обсуждались в сентябре текущего года в ходе встречи главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором ПАО «Полюс» Алексеем Востоковым на Восточном экономическом форуме.

Влад Никифоров, Иркутск