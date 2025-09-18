Аукцион по продаже Сергиевской птицефабрики не состоялся

Аукцион по продаже Сергиевской птицефабрики в Самарской области не состоялся. На него не поступило ни одной заявки. Лот включал 100% уставного капитала ООО «Евробиотех» с начальной ценой 3,6 млрд руб. Компания занимается строительством птицефабрики в регионе.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На продажу были выставлены земельные участки площадью более 1,6 тыс. га, производственные здания, бетонный завод и комплекс незавершенного строительства в селе Кабановка. Также планировалось реализовать цеха убоя и переработки птицы, инкубатор и зону откорма бройлеров с необходимой инфраструктурой и электросетями.

Строительство Сергиевской птицефабрики стартовало в 2013 году, когда губернатором Самарской области был Николай Меркушкин, но работы были приостановлены и заморожены в 2017 году. В 2018 году Дмитрий Азаров, сменивший Меркушкина на посту главы региона, отметил нехватку средств для завершения проекта. В 2021 году власти искали концессионера, а в 2025 году решили привлечь инвестора через торги.

Проект предполагает создание комплекса по производству и переработке мяса птицы на трех площадках в Кинель-Черкасском и Сергиевском районах. Общая площадь земельных участков превышает 1,6 тыс. га. Производственная мощность комплекса должна составить 75 тыс. т мяса в птицы в убойном весе в год с возможностью расширения до 100 тыс. т. Планируется создание более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Георгий Портнов