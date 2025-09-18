Россия и Таджикистан обсудили борьбу с терроризмом и наркотрафиком

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и министр внутренних дел Таджикистана Рахимзод Рамазон Хамро обсудили укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и оборотом наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД Таджикистана.

Встреча министров состоялась на форуме по обеспечению транснациональной безопасности в китайском городе Ляньюньган. Коллеги обсудили борьбу с транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью. Были затронуты вопросы трудовой миграции, улучшения условий и правового положения граждан России и Таджикистана.

В формате рабочего обеда в городе Ляньюньган встретились Владимир Колокольцев и замминистра общественной безопасности КНР Ван Чжичжун, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На встрече представители Китая и России обсудили вопросы миграционной повестки.

Господин Колокольцев отметил, что миграционные потоки способны придать импульс экономическому и социальному развитию стран, но в то же время сопровождаются и большими рисками. Он также рассказал, что в РФ проводится работа по модернизации миграционного законодательства с учетом интересов национальной безопасности.