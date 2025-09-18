Жители Брейтовского округа одобрили маршруты здоровья

Жители Брейтовского округа положительно оценили маршруты здоровья, организованные для поездок в Угличскую ЦРБ и областную больницу. Об этом рассказал врио главы округа Александр Кощеев на встрече, в которой участвовали и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко, представители администрации, депутаты, общественники и коллектив местной больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Брейтовскую, Некоузскую и Мышкинскую больницы присоединили к Угличской ЦРБ — учреждения стали единым юридическим лицом. При этом медицинские службы продолжают работу, врачи и медсестры трудятся на своих местах, плановая помощь оказывается в полном объеме, заверила госпожа Можейко. Поликлиники и стационар продолжат функционировать и дальше.

Для пациентов из Некоуза, Мышкина и Брейтова есть маршруты здоровья — специальный транспорт привозит людей в Угличскую ЦРБ и областную больницу. Для прохождения обследования в других округах жители обращаются к участковым терапевтам, которые выдают направления. По словам господина Кощеева, главы Брейтовского округа, маршруты здоровья упрощают процесс получения помощи.

«По отзывам жителей нашего округа, они довольны организацией таких поездок. Люди проходят необходимые диагностические исследования и получают консультации узких специалистов. Руководство медучреждения с нами на связи, и мы внимательно отслеживаем ситуацию»,— сказал господин Кощеев.

Как подчеркнула Мария Можейко на встрече, после объединения учреждений изменилась только система управления, при этом сами перемены привели к положительному эффекту для пациентов.

«Система управления больницами теперь централизована на уровне закупок, бухгалтерии и вспомогательных служб. Вместе с этим жители Некоузского, Брейтовского и Мышкинского округов получили доступ к профильным специалистам. Одним из таких межрегиональных центров является Углич, где максимально сконцентрированы высокотехнологичное оборудование и профессиональные кадры»,— объяснила глава областного минздрава.

Председатель муниципального совета Брейтовского округа Иван Муранов сообщил, что руководство ярославского здравоохранения готово к общению с населением.

«Рассчитываем, что в тесном сотрудничестве мы сможем выстроить все рабочие процессы с учетом мнения и интересов жителей Брейтовского округа»,— сказал он.

Депутат совета Екатерина Смирнова рассказала, что вопросов у жителей много.

«Важно, что руководство Угличской ЦРБ в рамках регулярных встреч отвечает на них подробно и компетентно. Судя по принимаемым решениям, нас слышат, наше мнение учитывается»,— прокомментировала госпожа Смирнова.