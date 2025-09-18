В Башкирии арестовали обвиняемого в хищении денег у семьи участника СВО

Мелеузовский районный суд арестовал до 24 октября 36-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в августе этого года фигурант уголовного дела вошел в доверие к жителю Мелеуза, представившись сослуживцем его сына, который числился пропавшим без вести в зоне СВО. Затем под предлогом возврата военнослужащего домой он похитил более 100 тыс. руб. и скрылся.

Обвиняемого задержали спустя месяц в Кумертау.

Майя Иванова