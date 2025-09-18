«Мегафон» запустил стабильный интернет в Пермском округе

Оператор связи «Мегафон» запустил новые объекты на территории Пермского муниципального округа: в селах Кояново, Платошино и Янычи, где проживают около 4 тыс. человек, теперь доступны стабильный сигнал и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Связь улучшена также на трассе Пермь — Кунгур. Это важно в случае возникновения экстренных ситуаций, надежная связь повысит безопасность на участках автодороги.

«С начала года мы построили и модернизировали десятки базовых станций на сельских территориях. Скорость передачи данных выросла в населенных пунктах Карагайского, Кудымкарского, Соликамского, Частинского, Чердынского округов. Новые телеком-объекты обеспечили связь на участках региональных автодорог и спортивных объектах Прикамья. Запуск базовых станций в населенных пунктах, расположенных вдоль трассы на Кунгур — это наш вклад в создание комфортной и современной среды для жителей Пермского края»,— пояснил директор «Мегафона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Новые базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах. Местные жители смогут пользоваться связью и скоростным интернетом на всей территории населенных пунктов. Абонентам стали доступны также голосовые вызовы как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, которая обеспечивает чистое звучание голоса собеседника и мгновенное соединение. Она позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

