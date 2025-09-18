В Москве наградили лауреатов журналистской премии «Финкор»

В Москве — в Центральном выставочном зале «Манеж» — наградили победителей премии «Финкор» за журналистские материалы о финансах и экономике. В этом году в разных номинациях премии победили больше 20 работников СМИ.

В номинации «Газеты и журналы» за лучший материал об экономике награду получили Милана Гаджиева и Евгений Грачев («Известия»), а за лучший материал о финансах лауреатом стал Сергей Болотов («Российская газета»). В номинации «Телевидение» приз получил Никита Макаров («РБК Инвестиции») за видеоматериал об экономике, Анна Имеретинская, Алексей Овчинников и Андрей Пономарев (канал Cbonds.ru) получили приз за материал о финансах.

За лучший радиоэфир об экономике награду вручили Никите Макарову (подкаст «НЭП 2.0»). Призом за лучший эфир подкаста о финансах отметили работу Дмитрия Прокофьева (подкаст «Цифровой рубль все ближе. Что это такое, кому и зачем он нужен?»). В номинации «Интернет-СМИ» за лучший материал об экономике наградили Феодора Иванова, Артема Говоруна и Павла Гуценко (InvestFuture), а за лучший материал о финансах приз получил Владимир Цегоев (RT).

Кирилл Неткачев (Telegram-канал «Русский экономизм») получил награду за лучший среди Telegram-каналов проект об экономике. За освещение финансовой темы наградили Ольгу Копытину, Дмитрия Полянского, Валентину Гаврикову, Марину Ануфриеву, Екатерину Оводкову и Глеба Каланова (Telegram-канал «Сам ты инвестор!»).

Сегодня награждали и студентов. Лауреатом премии за лучший проект об экономике вручили Анне Еградовой (МГУ), за проект о финансах — Евгению Юдину (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).

В номинации «Экономика жизни» победителем стала Ольга Копытина («РБК Инвестиции»). В спецноминации «Повышая финансовую грамотность» победила Инесса Савинова (центр финансовой грамотности населения Чувашской Республики).

Премию учредили Минфин и комплекс экономической политики Москвы в 2022 году. Она призвана определить «лучшие практики освещения финансовых и экономических процессов в стране», повысить интерес к сферам финансов и экономики.