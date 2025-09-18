Bloomberg: Трамп настаивает на использовании против России пошлин вместо санкций
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что предпочитает использовать пошлины, а не санкции для давления на Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters
Агентство отметило, что США пытаются вынудить своих союзников по G7 ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией. Эта просьба встречает сопротивление в столицах блока, указывает Bloomberg.
По информации агентства, представители стран «Большой семерки» разрабатывают комплекс новых предложений по антироссийским санкциям, который планируют завершить в течение двух недель.