Bloomberg: Трамп настаивает на использовании против России пошлин вместо санкций

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что предпочитает использовать пошлины, а не санкции для давления на Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отметило, что США пытаются вынудить своих союзников по G7 ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией. Эта просьба встречает сопротивление в столицах блока, указывает Bloomberg.

По информации агентства, представители стран «Большой семерки» разрабатывают комплекс новых предложений по антироссийским санкциям, который планируют завершить в течение двух недель.