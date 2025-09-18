Московский продюсер не смог взыскать с краевого минкульта 16 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края отказал московскому продюсерскому центру «Клевафильм» в иске о взыскании с краевого минкульта 16 млн руб. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Клевафильм» снимал в 2024 году в Пермском крае триллер «Аэропорт». Бюджет Пермского края по системе рибейта компенсировал продюсерскому центру часть затрат на производство картины — 8,5 млн руб. Однако «Клевафильм» посчитал, что имеет право на компенсацию еще 16 млн руб.

В фильме «Аэропорт» (18+) рассказывается о пассажирах рейса Пермь — Анталья, которые оказались заперты в пограничной зоне аэропорта.