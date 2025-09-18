Воронеж вошел в федеральный топ по росту продаж новостроек летом

В рейтинг городов по росту продаж новостроек за лето вошел Воронеж. За июнь-август 2025 года в облцентре число сделок по продаже квартир на первичном рынке выросло на 29% по сравнению с весенним периодом. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

По данным аналитиков, за три летних месяца число продаж квартир в новостройках Воронежа увеличилось до 1,9 тыс. сделок. В «Яндекс Недвижимости» считают, что такой рост свидетельствует о высоком интересе воронежцев к новому жилью и активном восстановлении рынка недвижимости в облцентре.

Продажи новостроек выросли этим летом в 13 из 16 городов-миллионников в стране. Наиболее заметный рост показали Самара (+74%), Нижний Новгород (+44%), Краснодар (+43%), Уфа (+38%) и Омск (+31%). В целом в городах-миллионниках число сделок выросло на 11% до 55,4 тыс.

«В этом году традиционная сезонная активность на рынке новостроек проявилась раньше обычного. Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Уже сейчас можно говорить о начале перетока средств с депозитов в «бетон», и на фоне потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки эта активность будет только усиливаться»,— отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Егор Якимов