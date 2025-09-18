В Нижнем Новгороде создали спортивную метавселенную для подростков

Спортивную метавселенную разработали в Нижнем Новгороде. С помощью этой метавселенной власти намерены популяризировать среди подростков спортивные и туристические бренды города, сообщили в АНО «Центр 800».

Фото: АНО «Центр 800»

Метавселенная «Спортивный Нижний Новгород» создана на игровой платформе Roblox. Она объединяет ключевые достопримечательности города и спортивные площадки.

Подростки смогут исследовать виртуальный кремль, Стрелку и сыграть в качестве игроков местных спортивных клубов в футбол, баскетбол и хоккей.

Андрей Репин