В Нижнем Новгороде создали спортивную метавселенную для подростков
Спортивную метавселенную разработали в Нижнем Новгороде. С помощью этой метавселенной власти намерены популяризировать среди подростков спортивные и туристические бренды города, сообщили в АНО «Центр 800».
Фото: АНО «Центр 800»
Метавселенная «Спортивный Нижний Новгород» создана на игровой платформе Roblox. Она объединяет ключевые достопримечательности города и спортивные площадки.
Подростки смогут исследовать виртуальный кремль, Стрелку и сыграть в качестве игроков местных спортивных клубов в футбол, баскетбол и хоккей.