Количество рынков в Тамбовской области за год сократилось вдвое

К 1 июля 2025 года в Тамбовской области работали семь рынков, что на шесть меньше, чем годом ранее. От общего числа специализированные рынки составили 71,4%, универсальные — 28,6% Об этом сообщили в региональном управлении торговли.

Количество торговых мест по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилось на 36,5%, или на 1,4 тыс. и составило 2,4 тыс. При этом число фактически использованных торговых точек уменьшилось на 41,7% и достигло 1,6 тыс. мест.

Индивидуальные предприниматели за год сохранили контроль над 56,7% торговых мест, в то время как доля частных лиц сократилась с 24,8% до 17,8% в годовом исчислении. Количество индивидуальных предпринимателей на розничных рынках региона сократилось в два раза — до 466 человек по состоянию на 1 июля 2025 года.

Параллельно в Тамбовской области активизировалась ярмарочная деятельность. В первом полугодии 2025 года в регионе провели 1,1 тыс. ярмарок, что на 2,4%, или на 26 больше показателя аналогичного периода прошлого года. Тем не менее при общем росте количества мероприятий число торговых мест сократилось на 1,8%, или на 749, составив 41,5 тыс. мест. Главными организаторами ярмарок за шесть месяцев 2025-го стали органы местного самоуправления. Они провели 84,7% мероприятий, юридические лица — 11,3%. Индивидуальным предпринимателям выделили 26,7 тыс. торговых мест, или 64,2% от общего количества. В среднем на одну ярмарку в первом полугодии 2025-го приходилось 37 торговых мест против 39 мест в аналогичном периоде 2024-го.

Кабира Гасанова